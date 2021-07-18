Антигипертензивные препараты помогут в лечении доброкачественных опухолей головного мозга

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, ученые из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) обнаружили, что препарат, применяемый при повышенном артериальном давлении лозартан поможет в лечении нейрофиброматоза 2 типа (НФ2), наследственного заболевания, связанного с вестибулярными шванномами, или доброкачественными опухолями вдоль черепно-мозговых нервов, отвечающих за слух и равновесие.