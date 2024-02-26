Медвежий угол
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Медвежий угол

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Деприватизация разгоняется, на подходе "титаны бизнеса"

Деприватизация разгоняется, на подходе "титаны бизнеса"

"Украл? Верни!" ИЗТС, ЧЭМК, СИБЭКО, ТГК, Метафракс, Росцемент, Энергосбыт. Страна возвращает украденное.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
И Чубайса надо достать с его украденными миллионами и судить принародно,уж очень много он нагадил в стране
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1 час.
Александр Павлов
Нет, просто я хочу верить словам президента. Если не уверен,-не говори.
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Дай Бог!!!!!!!
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20 мин.

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