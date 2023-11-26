С 1 декабря Google запустит процесс удаления неактивных аккаунтов россиян

«Эти учетные записи часто уязвимы, и как только учетная запись взломана, ее можно использовать для чего угодно — от кражи личных данных до распространения нежелательного или даже вредоносного контента, такого как спам», — говорится в сообщении компании.
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