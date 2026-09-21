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За рулем

10 971 подписчик

Раз уж с топливом беда, не пересесть ли опять на Жигули?

Раз уж с топливом беда, не пересесть ли опять на Жигули?

В былые времена водители слыхом не слыхивали про экологические классы и высокие октаны – это правда. А-76, АИ-93 – вот и вся азбука.

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