Раз уж с топливом беда, не пересесть ли опять на Жигули?

В былые времена водители слыхом не слыхивали про экологические классы и высокие октаны – это правда. А-76, АИ-93 – вот и вся азбука.
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