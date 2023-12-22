Великобритания и США будут ждать, «пока Германия не будет смертельно ранена русским наступлением»

Предыстория Руководители великих держав собрались в Тегеране для решения ряда сложных вопросов, связанных с продолжением войны против гитлеровской Германии, послевоенным устройством Европы и вступления СССР в войну с Японией.
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