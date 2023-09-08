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Финляндия разбрасывает у российских границ вакцину от бешенства

Финляндия разбрасывает у российских границ вакцину от бешенства

Финляндия продолжает бороться с бешенством у границы с Россией. Хотя вспышки этого заболевания не фиксировались в стране уже 32 года, брикеты со съедобной вакциной начали сбрасывать в районе Иломантси у Карелии, а также на южном побережье страны.

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