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Татар-информ

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В Татарстане продлили прием заявок на программу «Земский работник культуры»

В Татарстане продлили прием заявок на программу «Земский работник культуры»

Прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры» продлили в Татарстане. Документы от желающих получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей принимаются до 10 августа, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

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