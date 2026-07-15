В Татарстане продлили прием заявок на программу «Земский работник культуры»

Прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры» продлили в Татарстане. Документы от желающих получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей принимаются до 10 августа, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
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