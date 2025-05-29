Дайджест дня: Accord без рук, новая Skoda Favorit и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На седане Honda Accord для японского рынка дебютировал автопилот Honda Sensing 360+ следующего поколения.
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