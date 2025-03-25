"Агроэкспорт": доходы России от продаж кондитерских изделий выросли на 8%

Суммарные доходы российских экспортеров от продаж шоколадных кондитерских изделий иностранным покупателям увеличились по итогам 2024 года относительно показателя годом ранее на 8%, до $850 млн, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального центра "Агроэкспорт".