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Что вырастить на подоконнике без лишних хлопот

Что вырастить на подоконнике без лишних хлопот

Иметь огород круглый год — мечта, которая осуществима даже в условиях городской квартиры. Свежая мята для утреннего чая, ароматный базилик для пасты или свежие огурцы для салата — все это может расти на подоконнике.

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