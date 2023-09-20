Глава Минюста: «Зарплата тех, кто пройдет проверку, будет увеличена в два раза»

Заработная плата судей и прокуроров, прошедших внешнюю аттестацию, будет увеличена в два раза. Об этом сообщила министр юстиции Вероника Михайлова-Морару, согласно которой в ходе следующей корректировки бюджета на эти цели будут выделены средства.