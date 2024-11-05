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Царьград

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Вечеринку ярославских содомитов проверит и федеральный следком

Вечеринку ярославских содомитов проверит и федеральный следком

Доклад о проверке по факту пропаганды нетрадиционных ценностей в Ярославле запрошен Бастрыкиным.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения о вечеринке ярославских содомитов и поручил провести проверку.

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