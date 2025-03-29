Бывшая жена Тимура Иванова пытается вернуть арестованные машины

Бывшая жена арестованного Тимура Иванова хочет вернуть имущество, на которое наложен арест. Светлана Захарова, бывшая супруга арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, подала заявление с просьбой вернуть арестованные автомобили, на которые наложен госарест.
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