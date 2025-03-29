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Бывшая жена Тимура Иванова пытается вернуть арестованные машины

Бывшая жена Тимура Иванова пытается вернуть арестованные машины

Бывшая жена арестованного Тимура Иванова хочет вернуть имущество, на которое наложен арест.  Светлана Захарова, бывшая супруга арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, подала заявление с просьбой вернуть арестованные автомобили, на которые наложен госарест.

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