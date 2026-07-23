Актриса Мария Машкова опубликовала фото со своими дочерьми

Эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова показала своих дочерей. Звезда сериала "Не родись красивой" снялась с 16-летней Стефанией и 14-летней Александрой и опубликовала редкое семейное фото в Instagram.
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