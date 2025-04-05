Медвежий угол
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Медвежий угол

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Спасшего хутор от пожара пенсионера из Волгодонска оштрафовали вместо благодарности

Спасшего хутор от пожара пенсионера из Волгодонска оштрафовали вместо благодарности

БлокнотРУ В редакцию «Блокнот Волгодонск» 3 апреля обратилась семья Ковальчуков из хутора Красный Яр Ростовской области.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
А что здесь не понятного?..Просто чинуши ждали когда газовая площадка загорит, что позволит им &quot;заработать&quot;..а пенсионеры им постоянно им мешали...вот и решили их &quot;нейтрализовать&quot;
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Конечно! Пенсионера оштрафовали, остаётся только ждать, когда наградят мигрантов, спаливших Судостроительный завод в Петрозаводске.
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2 час.
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