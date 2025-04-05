Спасшего хутор от пожара пенсионера из Волгодонска оштрафовали вместо благодарности

БлокнотРУ В редакцию «Блокнот Волгодонск» 3 апреля обратилась семья Ковальчуков из хутора Красный Яр Ростовской области.
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