Анна Асти устроила бал в честь запуска лейбла и выхода альбома

Скриншот видео Вечером 29 сентября в Петровском путевом дворце в Москве состоялось одно из главных светских событий сезона – Анна Асти провела бал, посвященный запуску лейбла Fenix Music и выходу ее нового альбома "Царица".
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