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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» Нагорных о судействе в РПЛ: «После каждого матча акцент на ошибках арбитра, а не на самой игре – не считаю это правильным. Необходимо добиться единых подходов и стандартов»

«Тема судейства всегда была, есть и будет актуальной. Ведь даже несмотря на все технические средства, все равно у клубов и различных специалистов возникает масса вопросов к арбитрам.

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