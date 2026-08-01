Биткоин завершил июль ростом на 8%, преодолев серию негативных факторов

В июле 2026 года биткоин испытал заметный рост на почти 8%, несмотря на различные проблемы, включая опасения по поводу потенциального повышения ставок Федеральной резервной системы, автоматизированных торговых распродаж и значительной проблемы безопасности, влияющей на крупный обмен.