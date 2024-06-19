Бывший советник О'Брайан: США при Трампе должны возобновить тесты ядерного оружия

Вашингтон должен обеспечить превосходство над ядерными арсеналами конкурентов Если в выборах президента США победу одержит республиканец Дональд Трамп, то Вашингтон должен возобновить тесты ядерного оружия и вернуться к производству изотопов для его разработки.
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