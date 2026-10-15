Взрыв на цементном заводе в Подольске унёс жизнь человека. Кадры с места происшествия.Сегодня, 15 октября, в Подольске территорию цементного завода сотряс грохот, от которого, по словам очевидцев, задрожали стёкла в соседних зданиях.