«Ни за что не скажешь, что ей 53!» Лера Кудряцева предстала в дерзком имидже

Ведущая редко проводит смелые эксперименты с образом. Лера Кудрявцева Социальные сетиЛера Кудрявцева уже чувствует приближение весны, когда многим женщинам начинает хотеться изменить стрижку или имидж в целом.
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