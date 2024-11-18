Диабет второго типа и амилоидные белки ускорили атрофию мозга 

Болезнь Альцгеймера и другие типы деменции характеризуются постепенным отмиранием клеток головного мозга (атрофией) и накоплением амилоидных бляшек которые приводят к нарушению памяти, речи, двигательных и когнитивных функций.
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