В Ломоносовском районе Ленобласти в озере всплыл труп с подозрительным содержанием рюкзака. Как стало известно Мойке78, 7 сентября около 18.
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В Ломоносовском районе Ленобласти в озере всплыл труп с подозрительным содержанием рюкзака. Как стало известно Мойке78, 7 сентября около 18.