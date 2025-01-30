Более 3,6 млрд рублей в России направили на поддержку детей военных

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Российское правительство выделило более 3,6 млрд рублей на обеспечение ежемесячных выплат детям военнослужащих, которые пропали без вести или попали в плен в ходе специальной военной операции.
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