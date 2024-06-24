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Донской митрополит Меркурий призвал ростовчанок не класть на головы носовые платки

Донской митрополит Меркурий призвал ростовчанок не класть на головы носовые платки

По его словам, внешний вид не должен мешать другим прихожанам.Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в эфире программы "Сугубо личное" в эфире телеканала "Дон24" рассказал, что не видит плохого в том, что женщина посещает храм без покрытой головы и в брюках.

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Комментарии
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F I
Интересно ,что означало в древности покрытая голова женщины в храме - черти в длиннызх волосах или педикулез ?
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14 час.

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