Донской митрополит Меркурий призвал ростовчанок не класть на головы носовые платки

По его словам, внешний вид не должен мешать другим прихожанам.Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в эфире программы "Сугубо личное" в эфире телеканала "Дон24" рассказал, что не видит плохого в том, что женщина посещает храм без покрытой головы и в брюках.
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