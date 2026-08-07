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Царьград

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Андрей Гурулёв заявил об участии НАТО в атаках на Россию и опроверг мобилизацию

Андрей Гурулёв заявил об участии НАТО в атаках на Россию и опроверг мобилизацию

"Именно по НАТО надо бить": депутат Госдумы призвал не стесняться в средствах.Появилась информация от анонимных русских хакеров о том, что НАТО принимало прямое участие в координации атак украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам в Ленинградской и Калининградской областях.

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