Жить по-царски: объявлены цены на обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max

﻿﻿Кстати, это происходило не только где-нибудь, но и на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Очевидно, это должно символизировать «царские» или даже «имперские» претензии Chery в целом и отдельных ее моделей в частности на «трон» российского автомобильного рынка.