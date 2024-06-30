Жить по-царски: объявлены цены на обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max

Кстати, это происходило не только где-нибудь, но и на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Очевидно, это должно символизировать «царские» или даже «имперские» претензии Chery в целом и отдельных ее моделей в частности на «трон» российского автомобильного рынка.
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