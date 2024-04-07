Крупная партия низкокачественных подделок: что обнаружила немецкая полиция

В Германии полиция города Киль обнаружила фальшивые деньги на сумму более 103 миллионов долларов. Правоохранители считают, что партия низкокачественных подделок была частью более широкой операции по перевозке фальшивых купюр из Турции через Германию в США.
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