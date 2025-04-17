Специалист Санина: есть несколько способов выгодно уволиться с работы

Выход в отпуск с последующим увольнением – это один из самых выгодных способов увольнения с работы. Последним рабочим днем станет завершающий день отпуска, а это значит, что работник получит отпускные и зарплату за отработанное время, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.