Специалист Санина: есть несколько способов выгодно уволиться с работы

Выход в отпуск с последующим увольнением – это один из самых выгодных способов увольнения с работы. Последним рабочим днем станет завершающий день отпуска, а это значит, что работник получит отпускные и зарплату за отработанное время, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.
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