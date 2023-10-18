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Жителей Новосибирской области предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Жителей Новосибирской области предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Обманщики просят потенциальную жертву установить на телефон некое "приложение Центробанка".В Сибирском управлении Банка России предупредили жителей Новосибирской области о новом виде телефонного мошенничества.

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