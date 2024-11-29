Ялтинский морпорт отдан в АО. Что станет с туристическими водными маршрутами. Имущество Ялтинского морпорта вместе с пунктами в Коктебеле, Алуште и Алупке перешло в акционерное общество «Ялтинский морской порт».
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