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Посол Катара в России о ЧМ-2022: «Использовали российский опыт на ЧМ-2018 в организации фан-зон и удостоверений болельщиков»

Посол Катара в России рассказал, как проходила подготовка к ЧМ-2022. «Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован и отличался от предыдущих первенств.

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