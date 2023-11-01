Ольга Бузова угрожает Тарасову выдать его постыдные секреты, если он не отстанет от неё: "Я Молчу и Многое не Рассказала до сих пор".

Бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой позвал ее подзаработать на съемках совместного проекта. Футболист и блогер Дмитрий Тарасов вместе с певцом Александром Тарасовым, больше известным как T - Killah, создали проект "Родина Медиа" - спортивные новостные каналы и медийная футбольная команда.