Арест судна "Профессор Молчанов": Россия взаимодействует с Осло

Посольство России в Осло активно взаимодействует с норвежскими властями касательно ареста научного судна "Профессор Молчанов" по запросу украинской компании "Нафтогаз".
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