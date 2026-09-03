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Царьград

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Арест судна "Профессор Молчанов": Россия взаимодействует с Осло

Арест судна "Профессор Молчанов": Россия взаимодействует с Осло

Посольство России в Осло активно взаимодействует с норвежскими властями касательно ареста научного судна "Профессор Молчанов" по запросу украинской компании "Нафтогаз".

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