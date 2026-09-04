Путин поручил создавать экспозиции о подвигах подростков в Великую Отечественную

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам создавать в музеях экспозиции, посвященные подвигам детей-подростков в Великую Отечественную войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым