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ТАСС

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Путин поручил создавать экспозиции о подвигах подростков в Великую Отечественную

Путин поручил создавать экспозиции о подвигах подростков в Великую Отечественную

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам создавать в музеях экспозиции, посвященные подвигам детей-подростков в Великую Отечественную войну.

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