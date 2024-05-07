Врачи нашли способ борьбы с хроническим стрессом

Он также способствует нормализации микрофлоры кишечника.Исследователи из Университета Барселоны обнаружили, что свет низкой интенсивности может быть эффективным средством борьбы с последствиями хронического стресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии