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Врачи нашли способ борьбы с хроническим стрессом

Врачи нашли способ борьбы с хроническим стрессом

Он также способствует нормализации микрофлоры кишечника.Исследователи из Университета Барселоны обнаружили, что свет низкой интенсивности может быть эффективным средством борьбы с последствиями хронического стресса.

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