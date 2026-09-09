Цветовод, получивший 12 лет за подрыв авто с бизнесменом, обжалует приговор

"112" В подмосковном Фрязине 9 сентября вынесли приговор по резонансному делу о покушении на предпринимателя.
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