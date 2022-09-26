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Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    Рецепт хороший, но изложение... Острый перец в ложках, его кладем в первую закладку, потом еще раз вместе со специями...Аджика из кабачко...
  • Ивановна
    Ну если едят конечно надо большими партиями это делать. У меня нет не кушаетВкусная кабачкова...
  • Ивановна
    Спасибо большое за рецепт вашВкусный домашний ...

Вкусная кабачковая икра на зиму. Готовлю большими партиями

Вкусная кабачковая икра на зиму. Готовлю большими партиями

Рецепт я отношу к одному из самых простых, но икра на самом деле получается именно такой, как она были придумана своими создателями и ее всегда можно было купить в магазине – густой, ароматной, с легким привкусом настоящего растительного масла.

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