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WP: западная разведка навела Германию на след «Андромеды» при расследовании подрыва «СП»

WP: западная разведка навела Германию на след «Андромеды» при расследовании подрыва «СП»

Global Look Press | The Swedish Coast Guard/XinHua Немецкая сторона расследования теракта на «Северных потоках» проявила повышенный интерес к яхте «Андромеда» после «весьма доходчивых» сообщений западной разведки.

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