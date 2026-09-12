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Силы ПВО Украины минувшей ночью не сбили ни одной ракеты российских военных

Силы ПВО Украины минувшей ночью не сбили ни одной ракеты российских военных

Michael Fischer/dpa/picture-alliance/TASS Украинские средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли уничтожить ни одной российской баллистической ракеты.

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