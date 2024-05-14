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Царьград

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Грядут "новые потрясения" в мире: Дипломат объяснил последствия самозапрета США на импорт урана из России

Грядут "новые потрясения" в мире: Дипломат объяснил последствия самозапрета США на импорт урана из России

Джо Байден подписал закон, который запрещает импорт урана и урановой продукции из России в США. Дипломат Антонов объяснил, какие последствия ждут не только Америку, но и весь мировой рынок из-за такого самозапрета: грядут "новые потрясения" в мире.

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