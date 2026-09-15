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Царьград

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Как чистить золотые украшения: простые советы для долгого блеска

Как чистить золотые украшения: простые советы для долгого блеска

Узнайте, как правильно чистить золотые украшения, чтобы сохранить их блеск и избежать повреждений. Советы по уходу и хранению помогут продлить жизнь вашим ювелирным изделиям и защитить их от царапин и потемнений.

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