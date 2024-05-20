Более 500 сотрудников МЧС России обеспечили безопасность форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани

Круглосуточное дежурство было организовано на всех объектах проведения мероприятий. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС России проверили объекты форума на соответствие требованиям пожарной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Калининградской области расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота отработали уничтожение надводных целей
- Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в организации незаконной миграции и иностранцев, незаконно получивших российские паспорта
- Расчет ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в зоне СВО
Свежие комментарии