За автономера-перевертыши будут отбирать права

В МВД заявили, что водители все чаще используют различные способы сокрытия информации на госномере автомобиля — от номеров-перевертышей до грязи и куска бумаги, закрывающих цифры на номере, и с этим решено бороться радикально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии