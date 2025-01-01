Остановлен транзит газа через УкраинуСегодня в 8 утра завершилась целая эпоха транзита газа через Украину.
Остановлен транзит газа через Украину
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ланская, а Вы нас просветите. Расскажите нам почему это. Только пишите по-грамотнее. Ну, чтобы понять Вас можно было. Пожалуйста.
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6 час.
W
Walery
Дешевый газ из России... - из колонии что ли?
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5 час.
Ингерман Ланская
что именно вы хотите, чтоб я вам просветила, радость моя беспросветная?
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5 час.
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