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  • Ингерман Ланская
    что  именно вы хотите, чтоб я вам просветила, радость моя беспросветная?Остановлен транзи...
  • Walery
    Дешевый газ из России... - из колонии что ли?Остановлен транзи...
  • Анатолий Страшко
    Ланская, а Вы нас просветите. Расскажите нам почему это. Только пишите по-грамотнее. Ну, чтобы понять Вас можно было....Остановлен транзи...

Остановлен транзит газа через Украину

Остановлен транзит газа через Украину

Остановлен транзит газа через УкраинуСегодня в 8 утра завершилась целая эпоха транзита газа через Украину.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ланская, а Вы нас просветите. Расскажите нам почему это. Только пишите по-грамотнее. Ну, чтобы понять Вас можно было. Пожалуйста.
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6 час.
W
Walery
Дешевый газ из России... - из колонии что ли?
Ответить
5 час.
Ингерман Ланская
что  именно вы хотите, чтоб я вам просветила, радость моя беспросветная?
Ответить
5 час.

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