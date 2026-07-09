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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3 игрока сборной Англии пропустят полуфинал ЧМ-2026, если получат желтую с Норвегией. Победитель матча может сыграть с Аргентиной

Англия и Норвегия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026. Три игрока сборной Англии пропустят полуфинал, если получат желтую карточку в игре с норвежцами – Джуд Беллингем (4.

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