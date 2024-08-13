ERL: инверсионные выбросы новых самолетов дольше удерживают тепло в атмосфере

Международная группа ученых из Великобритании и Германии выяснила, что новые авиалайнеры с более экологичными и экономичными двигателями парадоксальным образом оказались хуже для климата по сравнению с более старыми авиабортами.
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