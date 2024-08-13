Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 363 подписчика

ERL: инверсионные выбросы новых самолетов дольше удерживают тепло в атмосфере

ERL: инверсионные выбросы новых самолетов дольше удерживают тепло в атмосфере

Международная группа ученых из Великобритании и Германии выяснила, что новые авиалайнеры с более экологичными и экономичными двигателями парадоксальным образом оказались хуже для климата по сравнению с более старыми авиабортами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх