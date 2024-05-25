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Под Калугой 74-летний водитель сбил на пешеходном переходе девочку

Под Калугой 74-летний водитель сбил на пешеходном переходе девочку

24 мая в селе Детчино под Калугой произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. По данным полиции, в 18 часов 15 минут 74-летний водитель машины "Лада Калина" на 9 км окружной автодороги Калуги-Детчино-Малоярославец совершил наезд на 15-летнюю девочку, что переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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