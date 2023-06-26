БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РАЗБОМБИТЬ "ВХОД" НА УКРАИНУ: КИЕВУ СТАНЕТ СТРАШНО

РАЗБОМБИТЬ "ВХОД" НА УКРАИНУ: КИЕВУ СТАНЕТ СТРАШНО

ФОТО: AZIZI EMBONG/SHUTTERSTOCK.COM ВАДИМ ЕГОРОВ Украинцы таки атаковали территорию России британскими ракетами Storm Shadow – несмотря на предупреждение Сергея Шойгу об ответных ударах по центрам принятия решений.

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