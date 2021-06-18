На Коста-Рике гид едва спасся от крокодила

Калейдоскоп Видео из Коста-Рики собрало около 800 тысяч просмотров в YouTube. Коста-Рика славится своей необычайно красивой природой, зоопарками и крокодилами.
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